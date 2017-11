Baía de Santos concentra cocaína e remédios

DHIEGO MAIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As águas da baía de Santos, cartão-postal da Baixada Santista, estão contaminadas por cocaína e remédios. A presença das substâncias já compromete a vida marinha da região e também pode causar impactos à saúde humana. A conclusão é de um estudo feito pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em parceira com a Unisanta (Universidade Santa Cecília) e divulgado nesta quinta (23). A pesquisa se concentrou na porção central do alagado, que tem dez metros de profundidade e está localizado a cerca de 4 km da praia. As coletas da água foram realizadas de 2014 para cá, em seis pontos da baía. O ecotoxicólogo Camilo Seabra, coordenador do estudo, afirma que as amostras de água continham alta concentração de cocaína pura e a versão da droga metabolizada pelo organismo humano. Em termos técnicos, a concentração de cocaína encontrada no local foi de 500 nanogramas por litro. "Esse é o maior registro no mundo para regiões costeiras estudadas", afirma Seabra. Na baía de São Francisco, nos Estados Unidos, onde existem estudos avançados na área, a concentração de cocaína diluída é cem vezes menor, afirma o pesquisador. Além da droga, a pesquisa buscou encontrar a presença de 34 tipos de fármacos mais comuns no mercado. Os resultados apontaram a existência de cinco substâncias farmacêuticas em níveis elevados --entre elas, paracetamol (analgésico) e diclofenaco (anti-inflamatório). Para analisar os impactos das substâncias na vida marinha, os pesquisadores analisaram a "saúde" de um nativo da região: o mexilhão. O mexilhão é um molusco, tem a capacidade de filtrar a água e não se movimenta. "Ele não consegue fugir da poluição e acaba sendo mais afetado num ambiente contaminado", afirma Seabra. Em laboratório, os pesquisadores expuseram os mexilhões em amostras separadas de água com a mesma concentração de cocaína e fármacos encontrada na baía. O resultado preocupa. "O DNA dos animais foi alterado. As substâncias causaram efeitos significativos no crescimento e na reprodução dos mexilhões", afirma Seabra. O próximo passo do estudo será o de analisar os reais efeitos dessa contaminação na saúde humana. "A gente acredita que os animais marinhos acumulam os contaminantes que podem afetar os consumidores de frutos do mar", diz o pesquisador. SANEAMENTO A pesquisa considera que a presença de cocaína e demais substâncias na baía reflete a ineficiência do sistema de saneamento básico. "A Baixada tem, no máximo, um sistema primário de coleta e tratamento de seu esgoto. Para evitar que a cocaína e os fármacos cheguem ao mar é preciso elevar o tratamento para os níveis secundário e terciário. Isso demanda mais investimentos em tecnologia", afirma Seabra. Os fármacos saem pela urina, mas muita gente os descarta de forma irregular no ambiente. "Nunca se deve jogar remédio na pia e no vaso sanitário. Isso só aumenta a contaminação", diz. Já sobre a presença de cocaína na baía, ele considera duas pistas. "Suspeitamos que haja perdas no transporte da droga. O elevado consumo de crack, que tem 40% de cocaína na sua composição, também pode dispersar o produto pela região", afirma. A baía de Santos recebe 97% do esgoto tratado de Santos e 40% da vizinha São Vicente, também na Baixada.