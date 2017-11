Jeronimo reúne sabor e tecnoligia

O visionário chef Junior Durski, do Madero, lançou mais um empreendimento bacanérrimo, o Jeronimo. A nova rede de hamburgueria abriu no Shopping Estação e já é um sucesso.

Com totens na entrada, fazemos nossas escolhas, pagamos ali, tudo muito fácil, rápido e prático. Agilidade é a premissa e os preços são bem acessíveis. Pedi o Cheese burger R$19, uma batata frita R$5 e um refri R$5. O cheese burger que provei é tão gostoso quanto o do Madero, a diferença é o pão. A qualidade e rapidez também somam pontos com o novo público consumidor do Jeronimo.

O cardápio é enxuto, são sete opções de burgers, e o mais caro custa R$29,tem até vegetariano R$19, as saladas são em cinco opções e tem vinho em taça. O ambiente é super bacana, com grafites nas paredes e melhor fica fora da praça de alimentação

Tenho certeza que vai ser um programa delicioso e cheio de novidades, eu adorei.

O Jeronimo fica no Shopping Estação .

Siga o intagram mesadividida

fotos Mariana Siqueira