Globo promete “espetáculo visual” em especial de Roberto Carlos

Com o título de ‘Esse Cara’, o sempre esperado especial de fim de ano de Roberto Carlos, gravação na próxima terça, vai avançar no uso de novidades, com piso de led e a cenografia a favor da iluminação, além de usar painéis mais abstratos nas paredes. “Um espetáculo visual. Desta vez, o cenário é como um refletor. Um equipamento mais de luz do que de composição”, explica o cenógrafo da casa Fernando Schmidt. Em meio a tudo, como sempre a Globo irá se aproveitar da ocasião para reunir no palco ou plateia, alguns dos seus principais atores e apresentadores. Isis Valverde, por exemplo, perigas de aparecer cantando e Glória Perez, com a mesma certeza, estará assistindo. O programa do Rei é levado ao ar desde 1974. Esta será a sua 42º exibição, com as atrações se renovando a cada ano e seus espaços sempre muito disputados. O ano de 1999 foi o único desde 74 em que o especial de Roberto não foi exibido, por causa da morte de sua mulher, Maria Rita.

Curiosidade

Muita gente não sabe, mas o nome ‘Flash’, usado pelo Amaury Junior durante muitos anos e sob o domínio da Bandeirantes desde a sua saída de lá em 2001 para a Record, surgiu na TV Gazeta. Em 1982, quando José Roberto Maluf era o superintendente da Fundação Cásper Líbero, é que ocorreu a ideia de fazer um programa rápido no final de noite. Cinco minutos no máximo. Daí o ‘Flash’.

No entanto...

Agora, em sua volta para a Bandeirantes, o título ‘Flash’ não será utilizado. O programa, semanal, com exibição às 11 da noite dos sábados e duas horas de duração, levará seu próprio nome. Já existe projeto de cenário feito e uma viagem à Rússia programada, como uma das primeiras atrações.

Complicado isso

Data hoje, não há nada até agora sobre a renovação de contrato entre Xuxa e Record. O fato de ela estar fora do Brasil, para o assunto em si, não tem grande significado, porque a negociação é tocada pelos seus advogados. A demora, com toda certeza, é porque está pegando em alguma coisa.

Mesma situação

O caso do Gugu é muito igual ao da Xuxa. Até agora, embora já tenham existido várias conversas, aquilo que vale mesmo, o preto no branco, também não aconteceu. Permanece o suspense.

Santo edite - 1

Todo aquele que acompanha ‘O Outro Lado do Paraíso’, com toda certeza, desde o começo da semana percebeu que a novela está com um ritmo diferente. Muito mais dinâmica que nos primeiros capítulos.

Santo edite – 2

Walcyr Carrasco, diante do grupo de discussão realizado, alterou muita coisa no texto, cenas foram eliminadas e outras incluídas. Daí o ritmo alucinante nas gravações. Até agora, porém, tudo que se viu no ar foi muito em função de uma edição mais ágil.

Quase certeza

Levado, por razões familiares, a transferir suas férias de todo ano para depois do carnaval, é certo que Silvio Santos usará o começo de ano para realizar mudanças que já há algum tempo julga necessárias na estrutura do SBT. Se isto implicará nova dança das cadeiras só o tempo dirá.

Esperança de paz

Recém-chegado das férias, Thiago Contreira, diretor de conteúdo e um dos comandantes do jornalismo da Record, retomou expediente tendo como uma das missões acalmar as coisas no departamento. Até durante o seu momento de descanso ele chegou a receber ligações de insatisfeitos. Já realizou algumas reuniões e tudo indica que a poeira vai baixar. Assim seja.

Programação

A direção da Record deve bater o martelo nesses próximos dias, fixando a estreia do “Batalha dos Confeiteiros” para o dia 10 de janeiro. É o programa que irá ocupar o lugar do Gugu nas noites de quarta-feira, pelo menos nos primeiros dois meses do ano.

Convidados – Isabela Fiorentino e Arlindo Grund, do ‘Esquadrão da Moda’, visitam o ‘Bake Off Brasil’ deste sábado, no SBT, a partir das 21h30. O programa propõe o seguinte desafio: um bolo em forma de bolsa modelado com pasta americana e cheio de detalhes. Na foto Carol Fiorentino, Arlindo Grund, Beca Milano, Fabrizio Fasano Jr. e Isabela Fiorentino

Bate – Rebate

Hackearam a conta do Facebook e Instagram da Letícia Wiermann...

... Até aí, mais um caso em meio a tantos. O grave é que a figura em questão passou a enviar mensagens nada simpáticas aos seguidores dela...

... Várias situações bem embaraçosas foram criadas...

... A Letícia, inclusive com o auxílio do Facebook, está batalhando para resolver o problema o mais rapidamente possível.

Exibido na terça devido ao futebol, o ‘The Voice’, com o início das batalhas, causou nas redes sociais...

... O programa entrou 68 vezes nos trending topics mundo, do Twitter, e 82 vezes no TTs Brasil.

Patrícia Moretzsohn voando nos trabalhos da próxima ‘Malhação’...

...A autora já entregou mais de 30 capítulos.

O programa que substituirá o ‘Amaury Junior’ na Rede TV!, envolvendo Youtubers, ainda não recebeu nenhuma movimentação na emissora...

...Tudo indica que isso só acontecerá na primeira quinzena de janeiro.

C´est fini

O GNT marcou para dia 2, às 23h15, a estreia de ‘Palavras em Série’, novo projeto de Alberto Renault em cinco episódios, com exibição sempre aos sábados. No programa, 5 atrizes vão interpretar 5 autoras e o primeiro será com Andrea Beltrão destacando uma obra de Adélia Prado. Mas também já gravaram Monica Iozzi, Lilia Cabral, Camila Pitanga e Regina Casé. A proposta: um diretor e uma convidada, sem efeitos especiais, num cenário vazio, em cena apenas o talento das atrizes e o trabalho de entendimento dos textos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!