Black Friday tem promoção de motel, apartamento, carro e comida

NATÁLIA PORTINARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quiser um encontro especial após se esbaldar nas compras nesta sexta-feira (24) já tem uma opção -na segunda-feira, a Associação Brasileira de Motéis dá 50% de desconto em 100 estabelecimentos, a "Black Monday". Não tem carro para ir ao motel? Nove fabricantes, incluindo GM, Volkswagen, Ford, Renault, Jac e Pegeout anunciaram promoções na sexta-feira (24). Outra opção é pular o motel e comprar um apartamento para levar o amado. O portal VivaReal oferece condições especiais na venda de 155 imóveis novos (residenciais e comerciais), em construção ou prontos. Para seduzir sem anúncios, o Spotify oferece assinatura premium por R$ 1,99 (mas torça para o relacionamento ser de até três meses, que é quanto dura o desconto). Também é importante se alimentar antes de tamanho sacrifício financeiro -em São Paulo, redes de fast food como McDonald's, Burger King, Bob's, Giraffas, Taco Bell e Starbucks terão ofertas promocionais na sexta-feira (24). Para comer sem culpa, uma ideia é contratar a Smart Fit, rede de academias, que oferece mensalidade a preço promocional na sexta, ou comprar uma bicicleta na Centauro, loja de produtos esportivos. O varejo espera movimentar até R$ 2,3 bilhões na Black Friday de 2017, mas é preciso cautela. Em compras presenciais, não há direito de arrependimento na lei brasileira. Na internet, muitos pedidos são cancelados pelas lojas. O Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, vai realizar um plantão especial de atendimento aos consumidores. Nas redes, os usuários podem usar a hashtag #ProconSPdeolhonaBlackFriday para denunciar problemas como maquiagem de desconto (situação em que o fornecedor eleva o preço do produto antes de anunciar a promoção), cancelamento da compra sem justificativa e preços abusivos de fretes. Não tem dinheiro o suficiente para comprar tudo isso? Na corretora Órama, alguns fundos terão aplicação mínima de R$ 100 durante o mês -em condições normais, podem chegar a R$ 20 mil. SEM IMPULSO Prepare-se caso queira gastar em produtos e serviços mais caros FRANQUIAS A Louyt, de mobile marketing, por exemplo, reduziu a taxa de R$ 31 mil para R$ 19,5 mil no modelo home office. Antes de adquirir franquias, estude o mercado e o franqueador. Ter seu negócio não significa liberdade total VIAGENS Descontos são para períodos específicos -40% para reserva de março a junho de 2018 em São Luís, por exemplo. Certifique-se de que estará disponível nas datas. Para quem tem um trabalho flexível, pode compensar INVESTIMENTOS Bancos e gestoras reduzem aplicação inicial e dão desconto em taxas, por exemplos. Cheque se risco, liquidez e objetivo são adequados à sua realidade. Compare taxa de administração e custos da transação IMÓVEIS Descontos chegam a 35% na compra ou locação. Pesquise preços de imóveis na mesma região. Na compra, avalie se está preparado para entrar no negócio e financiar, porque cancelar contrato pode sair caro