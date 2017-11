Shoppings e lojas em SP têm horário ampliado para Black Friday

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shoppings e grandes lojas de São Paulo e da região metropolitana da capital funcionarão em horário estendido nesta sexta-feira (24), quando acontece a Black Friday, e alguns também ao longo do fim de semana. No shopping Market Place, por exemplo, algumas lojas abrem ainda à meia-noite desta sexta e permanecem funcionando por 24h, até meia-noite de sábado. Outros estabelecimentos abrirão algumas horas mais cedo ou fecharão mais tarde. Veja os horários de funcionamento de shopping e lojas: Shoppings Shopping ABC (Santo André) 10h às 23h Center Norte 8h às 22h Granja Vianna (Cotia) 10h às 23h (sexta e sábado) Jardim Sul 10h às 23h Market Place 24h a partir de sexta para as lojas Americanas, Burguer King e L'Occitane Metrô Santa Cruz 8h às 22h Mooca Plaza 10h às 23h Pátio Higienópolis 10h às 23h Santana Parque Shopping 9h à meia-noite (sexta e sábado), 10h às 22h (domingo) São Bernardo Plaza Shopping 10h às 23h (sexta e sábado) Shopping Taboão 10h às 23h (sexta e sábado) Tamboré (Barueri) 10h às 23h Lojas de rua Americanas* A partir de 0h desta sexta Casas Bahia 6h às 22h Extra hipermercados A partir das 22h (de quinta) Pão de Açúcar A partir das 6h Pontofrio 6h às 22h Mega loja Pontofrio (Marginal Tietê) 24h a partir de sexta