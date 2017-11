Curitiba ganha espaço multicultural em revitalização de fábrica desativada da Emílio Romani S/A

Patrik Cornelsen, produtor da Planeta Brasil, anuncia a chegada da Usina5, um novo local para eventos, de forma multicultural, em meio a um espaço fabril desativado. Localizado no bairro Prado Velho, a antiga fábrica de açúcar da marca Diana estava há mais de uma década em desuso e sem qualquer tipo de manutenção, até que um grupo de produtores enxergou o verdadeiro potencial do local e recebeu o apoio do movimento da ReUrb, primeira Organização Social Civil de Interesse Público (Oscip) do Vale do Pinhão, que também envolve a região do Rebouças, e da Prefeitura de Curitiba, com o objetivo de reabilitar uma área marginalizada e torná-la em um polo cultural. O local já recebeu a TribalTech e, na próxima semana, contará com a edição da festa européia Kubik.

Mr.Hoppy chega ao mercado de franquias

O Mr. Hoppy Beer & Burger, rede de hamburguerias com três unidades em Curitiba e duas em Belo Horizonte, passa a operar também em franquias. A primeira delas será inaugurada neste final de semana, no bairro Água Verde, que terá no comando as empresárias Claudia Zangaro, Camila Verzenhassi e Priscila Vidal. Segundo um dos sócios-proprietários da marca, José Araújo Netto, essa será a primeira de muitas outras franquias espalhadas pelo Brasil da rede curitibana. Uma unidade em Recife, no Pernambuco, já está quase pronta para se tornar a segunda operação franqueada da rede.

Unicesumar abre uma unidade no litoral

A Unicesumar inaugurou a sua primeira unidade no litoral paranaense, em Paranaguá. Com localização em uma das principais avenidas da cidade, o espaço, que ganhou amplo investimento, conta com auditório que poderá também ser utilizado para palestras com parcerias locais, laboratório de informática, biblioteca e salas de aula modernas. O diretor do novo polo, Adriano Albano, se surpreendeu com o sucesso no número de inscrições em menos de um mês da abertura, batendo o recorde em comparação as outras operações da instituição que administra.