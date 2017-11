Mugabe recebe imunidade jurídica e ficará no Zimbábue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ditador do Zimbábue Robert Mugabe, 93, recebeu imunidade de processos judiciais e garantias de que sua segurança será preservada, como parte do acordo que levou à sua renúncia, anunciada na terça-feira (21). Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o chefe da União Nacional Africana Zimbabuana (Zanu-PF), Lovemore Matuke, disse que enviar o mandatário aos tribunais nunca fez parte dos planos do partido do regime. "Ele está seguro, sua família está segura e sua condição de herói do país está garantida. O que pedimos foi a renúncia ou o impeachment." Ao jornal britânico "The Guardian", o deputado Ziyambi Ziyambi afirmou que Mugabe e sua mulher, Grace, 52, terão os mesmos benefícios de um ex-presidente. Membros do governo disseram à agência de notícias Reuters que o ex-mandatário deseja morrer no país, motivo pelo qual colocou como condição da renúncia a manutenção de sua segurança. Mugabe não se manifestou oficialmente desde o fim de semana, quando havia dito que não pretendia renunciar. Nesta quinta (23), zimbabuanos circularam em redes sociais uma foto do ex-ditador e da mulher sentados em um sofá com assessores. Nela, Mugabe está com os olhos fechados e Grace aparece com cara de prostração. Não se pôde verificar, porém, a data e as condições em que foi feita a imagem. Um dos líderes mais longevos e duradouros da África pós-colonial, Mugabe comandava o Zimbábue desde 1980. Sua renúncia veio depois que o Exército tomou o poder no país e o partido que ajudou a criar se voltou contra ele. A principal causa do levante foi a deposição do vice, Emmerson Mnangagwa, 75, apoiado pelos militares e pela ala majoritária do Zanu-PF, para favorecer a primeira-dama em uma futura sucessão. Mnangagwa, que voltou ao país, deverá assumir o governo nesta sexta (24). Pelo protocolo, Mugabe poderia participar da cerimônia de posse, prevista para ocorrer num estádio em Harare, mas isso não havia sido confirmado até a conclusão desta edição. Em comunicado nesta quinta, o novo dirigente pediu aos zimbabuanos que não tenham nenhuma reação vingativa contra o ex-ditador.