Natal de Curitiba tem estreias quase diárias. Nesta quinta, foi o Túnel de Luz

Túnel de Luz tem apresentações de meia em meia hora (foto: Franklin de Freitas)

O Natal de Curitiba foi aberto oficialmente na quarta-feira (22), em uma grande festa no Largo da Ordem. Desta data em diante, outros espetáculos começam a estrear na Capital, quase que diariamente. Na quinta-feria (23), foi a vez do Túnel de Luzes do Shopping Mueller e dos passeios do Papai Noel na Rua XV.

O túnel do Mueller está localizado na entrada da Avenida Cândido de Abreu com 60 metros de extensão e oito metros de altura. São milhares de microlâmpadas que irão acender conforme a música que estiver tocando, iluminando o caminho de entrada no Shopping Mueller.

A atração segue até o dia 31 de dezembro. O túnel contará com apresentações de dez minutos com intervalos de 30 minutos, exibindo diversas combinações de iluminação e de sincronismo com músicas natalinas. As apresentações acontecerão sempre às 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 e 22h.

Ontem, também tiveram início as feiras especiais de Natal nas Praças Osório e Santos Andrade, com muitas opções de presentes e lembranças natalinas. As feiras funcionam inclusive nos finais de semana até perto do Natal. Outra atração ontem foi o passeio do Papai Noel pela Rua XV, uma promoção da Associação Comercial do Paraná (ACP). Amanhã, tem apresentações do espetáculo A Viagem Mágica, no Shopping Cidade, e a Tradição de Saint Martin, na Capela Santa Maria.

Outras atrações em Curitiba e suas estreias podem ser acompanhadas pelo site natalcuritiba.com.br