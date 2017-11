Quina, Timemania e Dupla-Sena acumulam nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.538 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 8,5 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira (23), em Italva (RJ), foram: 33, 44, 52, 58, 66. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 119 apostas ganhadoras, R$ 4.780,14 Terno - 3 números acertados - 8.757 apostas ganhadoras, R$ 97,68 Duque - 2 números acertados - 187.303 apostas ganhadoras, R$ 2,51

TIMEMANIA

O concurso 1.110 da Timemania, realizado nesta quinta-feira (23), em Italva (RJ), também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 04, 24, 42, 55, 72, 77, 78. O time do coração foi o São Caetano-SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 28 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 17.706,75 5 números acertados - 625 apostas ganhadoras, R$ 688,03 4 números acertados - 10.968 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 99.551 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: SÃO CAETANO/SP - 23.146 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.721 da Dupla Sena, realizado nesta quinta-feira (23), em Italva (RJ), não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3,2 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 20, 23, 35, 39, 44, 47. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 05, 06, 16, 19, 47, 49. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 10.878,39 Quadra - 4 números acertados - 826 apostas ganhadoras, R$ 90,30 Terno - 3 números acertados - 16.390 apostas ganhadoras, R$ 2,27 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 3.263,52 Quadra - 4 números acertados - 1.076 apostas ganhadoras, R$ 69,32 Terno - 3 números acertados - 20.001 apostas ganhadoras, R$ 1,86