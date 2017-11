Homem de confiança de Nuzman no COB, Agberto Guimarães é demitido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou nesta quinta-feira (23), a demissão de Agberto Guimarães, diretor executivo de Esportes do comitê. Segundo a entidade, a saída foi "em comum acordo, e seguindo a reestruturação assumida pela nova gestão". Agberto era um dos homens de confiança de Carlos Arthur Nuzman e chegou ao COB depois de trabalhar no comitê Rio-2016. Contratado em outubro do ano passado, ele assumiu o lugar de Marcus Vinicius Freire como o homem à frente de toda a parte esportiva do comitê. À época, recebeu de Nuzman uma "carta branca" para cuidar da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ex-atleta olímpico de atletismo e campeão pan-americano nos 800 m e 1.500 m em Caracas-1983, Agberto Guimarães foi diretor executivo de Esportes e Integração Paraolímpica no comitê Rio-2016. Ali, ganhou a confiança de Nuzman, que o levou para o COB quando já não fazia sentido manter o cargo de Agberto no comitê organizador e quando o próprio Nuzman voltou a cuidar do COB no dia a dia. Os dois sempre tiveram uma ligação estreita, por isso, desde que Nuzman renunciou à presidência do COB no dia 11 de outubro, dando lugar ao vice Paulo Wanderley, a demissão de Agberto já era esperada. Antes, também já havia sido demitido o então secretário-geral Sérgio Lobo, que também trabalhava como diretor financeiro. Ainda no período em que Nuzman estava preso, o general Augusto Heleno, ex-comandante das tropas do Exército brasileiro no Haiti, pediu demissão de seu cargo como diretor do Instituto Olímpico e do departamento de Comunicação e Educação Corporativa do COB. Paulo Wanderley faz as contas para demitir ainda mais gente. O dirigente quer cortar de 15% a 25% da folha salarial da entidade, que hoje tem cerca de 200 pessoas.