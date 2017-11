SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os seios pintados pelo artista baiano Iuri Sarmento, a cantora Daniela Mercury, 52, protestou contra censura nas artes em show beneficente que aconteceu no Masp, em São Paulo, nesta quarta (22). "Não há prisão para a imaginação. Podem fechar os olhos, tapar os ouvidos e ainda assim a arte estará dando sentido à vida. As galerias são a nossa garganta, as telas são nosso corpo. O teatro são as ruas e qualquer lugar que acolha nossa ficção cotidiana e a nossa invenção individual e coletiva. Ninguém prende artista, nem dentro, nem fora de si. Proibir a arte é proibir a vida, é proibir a existência do homem", disse a artista em publicação feita no Instagram. No fim do texto, a cantora usou as hashtags #nuanomuseu, #nãoacensura e #meucorpoéarte. ONDA CONSERVADORA O Masp abriga a exposição "Histórias da Sexualidade", que inicialmente teve classificação indicativa considerada imprópria para menores de 18 anos. O Ministério Público recorreu e o museu passou a permitir a entrada de menores acompanhados por responsáveis. Em setembro, o Santander Cultural encerrou prematuramente a exposição "Queermuseu", que tinha temática LGBT, em Porto Alegre, após protesto de grupos conservadores. Poucos dias depois, uma performance realizada durante a abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira no MAM (Museu de Arte Moderna) foi acusada de incitação à pedofilia por internautas que se manifestaram nas redes sociais do museu. Na ocasião, uma criança que estava entre os espectadores interagiu com o artista, tocando em sua perna e em sua mão. "Meu corpo está a serviço da arte. Meu corpo é arte, é expressão. As nossas vergonhas nunca foram um corpo sem roupa. Os nossos pecados são a violência e o autoritarismo. Vamos celebrar sem medo a liberdade tão arduamente conquistada por nós e por todos que vieram antes", afirmou Mercury em outra publicação na mesa rede social.