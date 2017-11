Grupo coleta 6 mil assinaturas contra supermercado em Curitiba

Um grupo de curitibanos conseguiu coletar 6 mil assinaturas contra a construção de um supermercado no bairro Bom Retiro, em Curitiba. Em vez do mercado, os moradores pedem a construção de um parque no local. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), em uma página no Facebook.

O supermercado, da bandeira Angeloni, seria erguido na área onde ficava o antigo hospital Psiquiátrico do Bom Retiro. O hospital foi demolido em 2006 e desde então a área – que abriga nascentes de água e várias espécies de árvores – está intocada.

Segundo o post nas redes sociais, o grupo consegui u6.522 assinaturas em prol do parque e contra o supermercado. Confira a íntegra:

“VIVA! VIVA o #ParqueBomRetiro! INTEIRO! SEM MERCADO!

Na tarde de hoje, chegamos a 6.522 (SEIS MIL, QUINHENTAS E VINTE E DUAS) assinaturas físicas!

(A meta, não custa lembrar, era pular de 4.008 para 6.000 assinaturas - não apenas atingimos a meta com 2.514 NOVAS assinaturas, como temos 500 valiosos apoios A MAIS do que havíamos convocado :-D )

São 6.522 curitibanos de TODOS os 75 bairros de Curitiba, que pedem: (a) a SUSPENSÃO do licenciamento do hipermercado Angeloni na Nilo Peçanha; (b) o CANCELAMENTO definitivo do projeto e (c) a CRIAÇÃO do Parque Bom Retiro na integralidade da área.

*Lembrando a todos que A COLETA DE ASSINATURAS CONTINUA FIRME E IMPÁVIDA: a meta é chegar a 12.000 (DOZE MIL) assinaturas na virada do ano (conseguimos estas 6.500 em menos de três meses).

Para que o crescimento seja exponencial, cada coletador de assinaturas deve, além de conquistar assinaturas em seus círculos, formar NOVOS coletadores, que também coletarão assinaturas em seus próprios círculos.

No gramado em frente à Prefeitura de Curitiba, em frente a uma jovem araucária e com vista para a montagem da principal árvore de Natal de Curitiba, o recado está dado:

Não é apenas por "mais um" parque ou "contra" um mercado.

É pelo AR QUE RESPIRAMOS.

É por uma Curitiba que quer RESPIRAR.”