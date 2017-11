Um post relatando um diálogo entre uma patroa e uma empregada doméstica, divulgado na quarta-feira, provocou polêmica nas redes sociais. Em uma conversa via WhatsApp, a patroa disse à faxineira que não iria mais querer os serviços por ela ter usado o banheiro. “Aqui em casa só temos 1 banheiro e você utilizou porque eu ouvi a descarga. Sabe, isso é anti higiênico”, disse a patroa. “Trabalhei igual condenada e não tenho direito de usar o banheiro?”, devolveu a faxineira. A conversa se desenvolveu até que a patroa chamou a faxineira de “nojenta e mal educada”. O print da conversa foi compartilhado na página do Facebook “Eu, empregada doméstica” e viralizou.

Racismo

Pedro Cardoso abandona programa de TV pública em apoio a Taís Araújo

O ator Pedro Cardoso abandonou ontem uma entrevista ao vivo no programa Sem Censura em um apoio aos grevistas e contra o presidente da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), Laerte Rimoli. O presidente da EBC compartilhou em sua rede social posts que ironizam declarações da atriz Taís Araújo sobre racismo no Brasil. “O sangue africano está em todos nós. Se esta empresa, que é a casa de todos brasileiros, tem um presidente que fala contra isso, não posso falar do assunto que vim falar”, afirmou o ator. Após essas afirmações, Pedro Cardoso pediu desculpas e deixou o estúdio da emissora. Em nota, a EBC afirma que o fato de o ator ter se expressado livremente durante o programa é “resultado da diretriz jornalística e profissional implementada pela atual direção”.

Acusado de violência sexual

Robinho é condenado a nove anos de prisão na Itália

O atacante Robinho foi condenado ontem a nove anos de prisão, na Itália, após ter sido acusado de cometer violência sexual em conjunto com outras cinco pessoas contra um jovem albanesa de 22 anos, em crime que supostamente ocorreu no dia 22 de janeiro de 2013, em uma boate de Milão. Na época, o jogador defendia o Milan. A informação foi divulgada pelos veículos de imprensa italianos, que noticiaram que a juíza Mariolina Panasiti, da nona seção do Tribunal de Milão, sentenciou o brasileiro de 33 anos, hoje jogador do Atlético-MG, com esta pena após a promotoria ter pedido por uma condenação de 10 anos de prisão. A sentença foi aplicada em primeira instância e, por isso, cabe recurso. Ainda ontem, o atacante negou ter cometido este crime, por meio de um comunicado. E lembrou que foi vítima de uma falsa acusação de estupro em 2009, quando defendia o Manchester City. Naquela época, uma jovem o acusou deste tipo de abuso em uma boate de Leeds, na Inglaterra. Após investigação policial, vídeos captados por câmeras do local comprovaram que a jovem em questão estava mentindo.

Universidade

Filha de Barack Obama é flagrada aos beijos com rapaz

Malia Obama, a filha mais velha do ex-presidente dos Estados Unidos, iniciou suas aulas na Universidade de Harvard, em agosto. Agora, ela foi filmada beijando um colega de faculdade antes de uma partida de futebol americano. O flagra foi feito no último sábado, 18, antes do jogo entre Harvard e Yale, uma das rivalidades mais antigas da liga universitária. O jornal Daily Mail afirmou que o rapaz é Rory Farquharson, um inglês que está em seu segundo ano de faculdade.

Após um ano de namoro

Jennifer Lawrence se separa de Darren Aronofsky

A atriz Jennifer Lawrence, 27 anos, e o diretor do filme “Mãe”, Darren Aronofsky, 48, terminaram o relacionamento depois de pouco mais de um ano de namoro. A informação foi divulgada pelo site americano ‘Entertainment Tonight’. De acordo com uma fonte do site, a separação foi amigável. A última aparição do casal foi no dia 11 de novembro, durante o Governors Awards em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Os dois começaram a namorar durante a filmagem de “Mãe”, que tem Jennifer Lawrence e Javier Bardem vivendo um casal que recebe visitantes inesperados. No início desta semana, Lawrence falou sobre as origens de seu romance com Aronofsky em uma entrevista ao “Hollywood Reporter”. Porém, não se sabe quando realmente a entrevista aconteceu.

Níver do dia

Sabrina Parlatore

apresentadora de televisão brasileira

42 anos