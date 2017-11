Evento em Curitiba discute técnica pioneira em cirurgia cerebral

O Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), precursor do uso do 5-ALA na América Latina, vai sediar um evento sobre o procedimento que usa produto para mudar a cor das células e garantir mais eficiência em cirurgias no cérebro. O evento, que será nesta sexta-feira (24) e sábado (25), contará com palestrantes internacionais, entre eles, o médico alemão criador do procedimento.

A equipe de neurocirurgia do Hospital INC - Instituto de Neurologia de Curitiba – é a primeira e única na América Latina a utilizar um corante durante a cirurgia dos tumores cerebrais. A técnica, chamada de 5 –ALA, desenvolvida da Alemanha, faz com o que tumor cerebral ganhe uma cor avermelhada ao entrar em contato com um filtro de luz de um microscópio cirúrgico de alta tecnologia.

De acordo com o Chefe do serviço de Neuro­cirurgia do INC, Dr. Ricardo Ramina, essa atividade torna a remoção cirúrgica do tumor mais ampla, segura e precisa. “Até pouco tempo atrás as cirurgias dependiam totalmente da capacidade do médico em remover todo o tumor. Utilizando a 5-ALA, o neurocirurgião consegue visualizar os limites tumorais com clareza, o que, sem essa técnica, torna-se extremamente difícil”, explica.

Segundo o Dr. Ramina, cerca de 30% dos pacientes operados de forma tradicional precisam refazer as cirurgias, pois os exames pós operatórios acabam indicando ainda a existência de partes de tumores cerebrais. O corante que mapeia a retirada do tumor ajuda os neurocirurgiões a removerem totalmente a lesão, o que reduz significativamente a necessidade do paciente voltar ao centro cirúrgico.

A cirurgia é a etapa mais decisiva do tratamento de um câncer, por isso quando possível, a remoção completa do tumor é a forma mais indicada, além de significar muito mais qualidade de vida para o paciente. Em uma recente publicação científica do serviço de neurocirurgia do INC, os autores descreveram a experiência com os primeiros 41 casos de cirurgia de tumores cerebrais com 5-ALA na América Latina. Os resultados evidenciam que a remoção completa da área corada favorece as etapas seguintes do tratamento.

“Hoje, o 5-ALA é mais uma das ferramentas que o INC oferece para garantir aos pacientes procedimentos mais precisos e menos agressivos”, diz o Neurocirurgião.

EVENTO

Nos dias 24 e 25 de Novembro, o Hospital INC vai promover um evento cientifico específico, voltado a médicos e estudantes da área, sobre cirurgia de tumores cerebrais com uso de 5-ALA. O evento contará com palestrantes nacionais e internacionais, incluindo o Professor Dr. Walter Stummer da Alemanha, que foi quem desenvolveu o 5-ALA no mundo. “Estamos sempre em busca de disseminar o conhecimento e contribuir com a evolução da neurocirurgia. Por isso, frequentemente recebemos médicos e estudantes do mundo todo para debatermos sobre a utilização da tecnologia em prol da saúde dos pacientes”, finaliza Dr. Ramina.

Serviço:

Evento: Cirurgia de tumores cerebrais com uso de 5-ALA

Datas: 24 e 25 de novembro de 2017

Inscrições no link: https://goo.gl/MYsrJi

Hospital INC – Instituto de Neurologia de Curitiba

Rua: Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 - Campo Comprido - Ecoville Curitiba.

Telefone: (41) 3028-8545