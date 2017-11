Vizeu dedica golaço a Rhodolfo e encerra polêmica após briga em campo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Felipe Vizeu dedicou o golaço que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla nesta quinta-feira (23), por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, ao zagueiro Rhodolfo. Os dois jogadores protagonizaram uma briga em campo durante a vitória sobre o Corinthians no último domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. "Como a gente falou aquele dia, acontece, é do jogo. Estamos aqui defendendo o Flamengo em primeiro lugar, então queremos ganhar sempre. A gente tem que defender a camisa da melhor forma possível. O que aconteceu lá ficou lá. No vestiário, já tínhamos resolvido tudo", disse Vizeu na saída do gramado. "Eu já tinha falado que ia fazer o gol e ia correr nele [Rhodolfo] e consegui cumprir. É agradecer a Deus por esse momento, estou muito feliz. E vamos, que não tem nada ganho", completou o centroavante. Vizeu decretou a vitória do Flamengo aos 37min do segundo tempo. Ele recebeu uma bola ajeitada de cabeça por Willian Arão e emendou uma finalização forte de primeira, sem deixar a bola cair, no ângulo do goleiro Viera. O jogo de volta entre Junior Barranquilla e Flamengo acontece na próxima quinta (30), na Colômbia. Quem passar enfrenta na final da Sul-Americana o vencedor da outra semifinal, disputada entre Libertad (PAR) e Independiente (ARG).