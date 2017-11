Garotinho 'pode ter feito bobagem', mas é honesto, diz Crivella

BERNARDO MELLO FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que o ex-governador do Estado Anthony Garotinho "pode ter feito bobagem", mas é "pobre e honesto". Ele e a mulher, a ex-governadora Rosinha Garotinho, foram presos nesta quarta-feira (22) pela Polícia Federal. "O Garotinho é pobre. É um cara que não tem nenhum tostão", disse Crivella à reportagem. "Ele pode ter feito alguma bobagem na campanha. Mas garanto que ele e a Rosinha são muito honestos e estão sendo injustiçados", afirmou. O prefeito é aliado político do casal, que foi preso sob acusação de financiamento ilegal de campanhas com a ajuda de um "braço armado". Para Crivella, as acusações são fruto de "perseguição política". "Garotinho denuncia o PMDB todos os dias. É uma briga terrível. Aí as denúncias vêm", disse. "Duvido que ele e a Rosinha tenham saqueado o Estado. Crime é superfaturamento. O resto é injúria, calúnia e difamação", acrescentou. Em 2016, Garotinho pediu votos para Crivella. Depois de eleito, o prefeito nomeou a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), filha dos ex-governadores, como secretária de Desenvolvimento. Segundo Crivella, Clarissa permanecerá no cargo mesmo após a prisão dos pais. "Ela está com o coração estraçalhado, mas vai continuar firme", disse. DELAÇÃO Na quarta (22), a TV Globo informou que um funcionário do doleiro Alvaro Novis, delator da Lava Jato fluminense, disse ter repassado R$ 450 mil à campanha de Crivella. O dinheiro teria sido entregue em nome da Fetranspor, a federação das empresas de ônibus. Em nota, o prefeito disse que "a suposta acusação ocorreu porque [ele] não concedeu aumento na passagem de ônibus e apoiou a redução no preço das tarifas".