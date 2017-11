Programação de domingo

REDE TV! 05h00 Operação de Risco 06h00 Tá Sabendo? 07h00 Show da Saúde 07h30 Instituto Brasileiro Saúde Sexual 08h00 Igreja Universal do Reino de Deus 11h45 Show da Saúde 12h20 Galinha Morta 12h35 Camisaria Fascynios 12h55 Show da Saúde 13h00 Super Liga de Vôlei Feminina 15h00 Berenice e Você 15h30 A Hora e a Vez da Pequena Empresa 15h45 Apeoesp 15h55 Concessionário 16h00 Top Game 18h00 Viagem Cultural 18h30 Conexão Models 20h00 Encrenca 22h30 Dr. Hollywood 23h15 João Kleber Show 01h00 O Céu É o Limite 02h15 Bola na Rede 03h00 Igreja da Graça, Nosso Lar GAZETA 06h00 Igreja Universal do Reino de Deus 08h00 Encontro com Cristo 08h30 Gazeta Shopping 11h00 Gazeta Motors 12h00 Gazeta Imóveis 13h00 Gazeta Shopping 15h00 Polishop 17h00 Sempre Bela 18h00 Festa Sertaneja 20h00 Cozinha Amiga 20h30 Programa Seguro 21h00 Mesa Redonda 23h00 Estilo Ramy 23h30 Gazeta Shopping 01h00 Mesa Redonda 03h00 Festa Sertaneja 05h00 Sempre Bela BAND 06h00 G.I. Joe: Renegades 06h30 Novo Transformers 07h00 Santa Missa de São Judas Tadeu 08h00 Hiper Cap 09h00 Mudança de Vida 09h30 Webmotors TV 10h00 Apcap SP 10h30 Super Bônus 12h00 Pé na Estrada 12h30 Super Bônus 13h30 Show do MEI 14h00 Band Esporte Clube 15h00 Band Esporte Clube 15h20 Documentários BBC: “História da Vida -Primeiros Passos e Crescimento” 17h00 Sessão Livre -“Esqueceram de Mim” 18h50 3º Tempo 20h15 Só Risos 21h45 Pânico na Band 00h00 Miss Universo 2017 03h00 Igreja Universal