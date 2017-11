Volks começa a produzir novo sedã e reativa terceiro turno em fábrica

EDUARDO SODRÉ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Volkswagen reativou o terceiro turno de produção na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). A medida se deve ao início da produção do sedã Virtus, que chega às lojas em janeiro de 2018. O carro é parte do ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões que a montadora está fazendo no Brasil até 2020. A retomada ocorre gradualmente. Em agosto, a fábrica voltou a produzir cinco dias por semana, antecipando a volta de funcionários que estavam inclusos no PSE (Programa Seguro Emprego). O Virtus será posicionado entre os sedãs Voyage e Jetta. O novo modelo utiliza a mesma plataforma do Golf e do recém-lançado Polo, que dará origem ainda ao utilitário compacto T-Cross e a uma picape. Equipado com motores 1.0 turbo ou 1.6, ambos flex, o Virtus tem 4,48 metros de comprimento e deverá custar a partir de R$ 60 mil. Há novos concorrentes do Volks a caminho. A Fiat apresenta em dezembro o sedã Cronos, que compartilha componentes com o hatch Argo. No início de 2018, a Honda lança a renovação do City. A Toyota também terá um carro no segmento: a versão três volumes do Yaris, posicionado entre Etios e Corolla. A estreia deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem.