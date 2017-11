Com três pilotos divididos por 150 milésimos, Vettel lidera em Abu Dhabi

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - Com as equipes com um olho na etapa que encerra a temporada 2017 da Fórmula 1 e outro no desenvolvimento dos carros do ano que vem, Sebastian Vettel, da Ferrari, liderou a primeira sessão de treinos livres para o GP de Abu Dhabi. O campeão do mundo por antecipação, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o segundo em um treino com cara de teste de pré-temporada, com equipes como Ferrari e McLaren testando peças para o carro do ano que vem, uma vez que o regulamento ficará razoavelmente estável e será possível dar continuidade ao desenvolvimento do que foi usado em 2017. Com três equipes diferentes nas três primeiras posições e separados por apenas 148 milésimos, o terceiro posto ficou com Max Vestappen, da Red Bull. Em seu final de semana de despedida da Fórmula 1, Felipe Massa terminou seu primeiro treino livre em nono lugar pela Williams, enquanto o companheiro Lance Stroll teve muitas dificuldades e fechou apenas em 17º. O top 10 foi completado por Kimi Raikkonen em quarto, Valtteri Bottas em quinto, Sergio Perez em sexto, Fernando Alonso em sétimo, Stoffel Vandoorne em oitavo e Daniel Ricciardo, em décimo. Além da temporada estar definida, com Hamilton campeão entre os pilotos e a Mercedes entre os construtores, há outro forte motivo para as equipes focarem tanto no ano que vem na primeira sessão em Abu Dhabi: trata-se da única que é realizada no meio da tarde no país do Oriente Médio, com temperatura do asfalto perto dos 40ºC. Isso faz com que a sessão seja menos significativa, pois a classificação e a corrida são disputados ao entardecer e, sem o sol forte, a tendência é que a temperatura do asfalto, fundamental para o comportamento dos pneus, caia rapidamente. A segunda e mais representativa sessão de treinos livres começa às 17h locais em Abu Dhabi, mesmo horário da classificação e da corrida. No horário brasileiro, o treino tem início às 11h desta sexta-feira (24). Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi 1.Sebastian Vettel (ALE) Ferrari - 1min39s006 2.Lewis Hamilton (ING) Mercedes - 1min39s126 3.Max Verstappen (HOL) Red Bull - 1min39s154 4.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari - 1min39s518 5.Valtteri Bottas (FIN) Mercedes - 1min39s741 6.Sergio Perez (MEX) Force India - 1min40s293 7.Fernando Alonso (ESP) McLaren - 1min40s522 8.Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren - 1min40s569 9.Felipe Massa (BRA) Williams - 1min40s723 10.Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull - 1min40s773 11.George Russell (ING) Force India - 1min41s131 12.Romain Grosjean (FRA) Haas - 1min41s306 13.Lance Stroll (CAN) Williams - 1min41.581s 14.Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso - 1min41s646 15.Carlos Sainz Jr (ESP) Renault - 1min41s748 16.Pascal Wehrlein (ALE) Sauber - 1min41s752 17.Nico Hulkenberg (ALE) Renault - 1min41s864 18.Antonio Giovinazzi (ITA) Haas - 1min42s065 19.Marcus Ericsson (SUE) Sauber - 1min42s344 20.Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso - 1min42s585