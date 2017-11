Maior evento de cidades inteligentes deve trazer 8 mil pessoas a Curitiba

Primeira cidade brasileira a sediar o Smart City Expo World Congress, Curitiba deverá receber cerca de 8.000 pessoas para este que é considerado o maior evento de cidades inteligentes do mundo. O número de visitantes, congressistas e expositores poderá ser ainda maior na medida em que os painéis de apresentações e os grupos temáticos forem totalmente definidos para o evento, que será realizado entre os dias 28 de fevereiro a 1º de março de 2018, na Expo Renault Barigui.

Além do número expressivo, trata-se de um público altamente qualificado e com bom poder aquisitivo, formado por representantes do setor privado, órgãos de administração pública, instituições acadêmicas e centros de pesquisa, incubadoras e corporações, além de empresários e investidores do Brasil e de diversos outros países.

O congresso é organizado desde 2011 pelo Fira Barcelona Internacional, um consórcio público espanhol formado pela Câmara de Comércio de Barcelona e pelo Governo da Catalunha, que elegeu a capital paranaense como cidade inteligente e é responsável também pela Smart City Expo.

O diretor da Fira Ricardo Zapatero elogiou as iniciativas curitibanas em prol da inovação. “Curitiba é uma das cidades que mais demonstraram interesse e projetos para que a vida de seus cidadãos melhore através da tecnologia”, disse ele.

Perfil

A Smart City Expo em Curitiba será dividida em quatro temas: tecnologia disruptiva, governança, inovação digital e cidades sustentáveis do futuro, num modelo já chancelado pela Fira Barcelona.

Haverá área de exposição e congresso, em que palestrantes nacionais e internacionais apresentam casos de cidades que aplicaram os conceitos de cidades inteligentes. Por definição, uma cidade inteligente trabalha para a melhoria da qualidade de vida dos moradores utilizando tecnologias e inovação adaptadas ao seu contexto específico.

O gerente de projetos da Fira Barcelona, Víctor Moreno Navarro, responsável pela edição curitibana do evento, afirma que Curitiba possui uma longa trajetória com projetos “smart”, além de planejamento urbano, mobilidade e criação de espaços verdes.

“Sua profunda vontade de continuar crescendo e implementando iniciativas para melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos é o exemplo perfeito que reflete os valores do Smart City Expo World Congress”, afirmou.

A edição mais recente do encontro reuniu 18.754 pessoas neste mês de novembro em Barcelona, provenientes de mais de 120 países diferentes. O evento teve como um dos destaques o Vale do Pinhão, idealizado pelo prefeito Rafael Greca (veja mais).

“O Vale do Pinhão tem chamado muito a atenção como opção para regeneração urbana por meio de incentivo a inovação em áreas degradadas”, diz Frederico Lacerda, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. “Estamos participando de vários encontros e trocando experiências com prefeitos de todo o mundo.”

Impacto

Curitiba vem conseguindo resultados expressivos na atração de eventos na área de turismo de negócios. (Veja na tabela abaixo os eventos de negócio que mais atraíram visitantes).

A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, ressalta o trabalho da equipe municipal na captação de eventos para a capital, que dispões de uma estrutura muito boa: “É fruto de planejamento e um trabalho estratégico junto aos organizadores de eventos e das entidades que os propõem, mostrando as potencialidades de Curitiba na recepção de congressos e similares”.

Eventos como a Smart City Expo possuem impacto muito positivo na rede hoteleira, no transporte e restaurantes. Empresas de prestação de serviços também costumam ser beneficiados, sendo requisitadas, por exemplo, para bufês, iluminação, som, vídeo, entre outros necessários para as atividades dos participantes.

Tatiana explica que aliado a isso, os turistas de negócios normalmente também reservam um tempo para o turismo de lazer, o que só reforça a importância do trabalho de captação que vem sendo realizado. “Por isso é importante mostrarmos os atrativos da cidade, que costumam agradar bastante quem vem de fora”, diz ela.

De acordo com Moreno Navarro, o pioneirismo de Curitiba em receber este primeiro evento do gênero deverá ter reflexos também em outras cidades brasileiras. Segundo ele, há grande potencial para desenvolver cidades inteligentes no Brasil, em virtude de sua extensão e número de municípios (mais de 5.000).

“Isso gera uma grande demanda por soluções adaptáveis a cada contexto urbano”, explicou. “[O evento] dá a oportunidade de conhecer em primeira mão projetos de outras cidades e novas soluções que estão no mercado para melhorar os serviços públicos.”