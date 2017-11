Maioria das casas do país têm água diária; no NE abastecimento é crítico

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A maioria dos domicílios brasileiros (87,3%) têm abastecimento de água diário, mostrou a pesquisa Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira (24), com dados de 2016. A pesquisa, de abrangência nacional, mostrou que 5% dos domicílios recebem água de quatro a seis vezes na semana, enquanto 5,8% têm abastecimento de uma a três vezes na semana. O Nordeste é a região com o maior percentual de domicílios em que o abastecimento é menos constante -16,3% recebem água de uma a três vezes na semana. O Sul tem a maior quantidade de lares com abastecimento diário: 98,1%. A pesquisa incluiu nesta edição os dados sobre a frequência do abastecimento de água e, portanto, não há base de comparação. No Brasil, a maioria dos domicílios é atendida pela rede geral de distribuição dos municípios. O uso de poços profundos ou artesianos está presente em 7% dos lares. Poços rasos ou freáticos correspondem a 2,9%. Do total, 2,1% dos lares utilizam nascentes de rios para abastecimento e 2,2% são abastecidos por outras formas. Há diferenças regionais e as regiões mais pobres têm maiores percentuais de formas artesanais de obter água. No Norte, por exemplo, é maior o percentual de uso de poços profundos (20,3%), assim como poços rasos (12,7%) e nascentes (3,1%). A rede geral de distribuição atende a maioria dos lares no Sudeste, onde 92,4% são abastecidos desta forma. É também na região o menor índice de poços artesianos (4%), Segundo a gerente da Pnad Contínua, Maria Lucia Vieira, os dados não surpreendem quando se avalia à desigualdade entre as regiões. "O que chama atenção é que no Nordeste, a despeito do desenvolvimento da última década, ainda há 16,7% da população com frequência de abastecimento de uma a três vezes por semana", disse.