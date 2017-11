Arlete confirma que Athaíde está envolvido na morte de Mirella em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Evandro (Paulo Vilhena) e Malagueta (Marcelo Serrado) discutem. Pedrinho (Marcos Caruso) não gosta de saber que a casa que comprou era de Sandra Helena (Nanda Costa). Antônia (Vaness Giácomo) e Domênico (Marcos Veras) notam a reação de Maria Pia (Mariana Santos) ao mencionarem Isabel. Malagueta diz a Evandro que é pai de João. Pedrinho convida Nelito para morar com ele e Luiza (Camila Queiroz). Cíntia aceita o convite de Nelito para ir à Strass. Douglas convida Nelito para ser concièrge do hotel. Malagueta decide dar dinheiro para João. Mônica (Julia Lund) avisa a Malagueta que Timóteo (Cacá Amaral) quer extorqui-lo. Bebeth se surpreende ao saber por Antônia que Isabel foi sua babá. Arlete (Elizabeth Savala) confirma para Luiza que Athaíde (Reginaldo Faria) está envolvido na morte de Mirella. Bebeth confronta Eric (Mateus Solano) sobre a relação da avó de Márcio com o acidente de Mirella.