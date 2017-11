PF desarticula tráfico de drogas organizado de dentro de cadeias no PR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (24) a operação Égide para desarticular organizações criminosos envolvidas com tráfico de drogas, assaltos, homicídios e corrupção de menores em cidades do Paraná. Segundo a PF, o nome da operação tem origem no significado da palavra égide que significa proteção, escudo e defesa. Ao menos cem homens da PF cumprem 12 mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cascavel, Londrina, Nova Aurora Foz do Iguaçu e Ubiratã. Os alvos da operação não foram divulgados. Durante quatro meses a PF investigou os suspeitos e descobriu que eles buscavam a hegemonia no tráfico de drogas em Ubiratã. Eles usavam celulares com auxílio de menores para traficar dentro do presídio de Foz do Iguaçu. Os presos serão levados à delegacia da Polícia Federal em Cascavel. MANDADOS Cascavel - 1 mandado de busca e apreensão Londrina - 1 mandado de busca e apreensão Foz do Iguaçu - 1 mandado de busca e apreensão Nova Aurora - 2 mandados de busca e apreensão Ubiratã - 15 mandados de busca e apreensão Ubiratã - 12 mandados de prisão preventiva/ 2 mandados de condução coercitiva