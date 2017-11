Fábio Porchat se casa neste sábado com Nataly Mega no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se casar no civil no último fim de semana, o apresentador Fábio Porchat, 34, sobe ao altar neste sábado (25) com Nataly Mega, ex-produtora do "Porta dos Fundos". A cerimônia e a festa acontecerão no mesmo local, no MAM (Museu de Arte Moderna) do Rio de Janeiro. A festa será animada pelo grupo "É o Tchan". O apresentador do "Programa do Porchat" (RecordTV) afirmou que o casamento será "um festão". "Para muitos amigos, alegria. Casamento é festa, eu adoro. Vamos casar no mesmo lugar que será a festa. A lista que é um problema porque a gente esquece de pessoas", disse Porchta, em entrevista ao UOL, empresa do Gruo Folha, que edita a Folha de S. Paulo, em abril. A reportagem apurou que Porchat e a noiva passarão a lua de mel em Dubai nas Ilhas Maldivas. O casal, inclusive, não fez uma lista de presentes tradicionais, com itens para a casa, e pediu apenas para que os convidados presenteassem com "cotas" para a viagem romântica. "Miá percebeu antes de mim, quão feliz eu estava com a Nataly?", escreveu Porchat sobre a atriz Miá Mello, que será uma de suas madrinhas de casamento. A descrição do casal num site de casamentos diz que o primeiro encontro dos dois foi "normal". "Nada de mágico. Por isso é que foram feitos pra ficarem juntos. Porque não é enredo de comedinha romântica. É vida real. E quando é de verdade é que dura pra sempre." No dia do casamento no civil, Porchat celebrou a união divulgando um clique do casal no Instagram. "Essa foto resume bem o que é casar com a Nataly Mega. Risada, comida, cumplicidade, na sala de casa com a família reunida. Encontrei uma pessoa que deixou a minha vida melhor. De verdade, não sei mais o que é ficar sozinho. Agora eu sou dois. Te amo, amor da minha vida", escreveu o artista na legenda. O casal, que já mora na mesma casa, está junto há dois anos. Este será o segundo casamento de Porchat, que já ficou por três anos com a atriz Patrícia Vazquez.