Michael Owen estreia como jóquei e termina prova na segunda posição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua estreia como jóquei, Michael Owen terminou a corrida beneficente em Ascot, no Reino Unido, na segunda colocação. O ex-atacante de Liverpool, Real Madrid, Manchester United e seleção inglesa montou o cavalo Calder Prince na prova. "Você assiste corridas na TV e acha que é fácil. Comecei, me senti seguro em um cavalo. Considerando que eu não montava há seis meses, me senti muito bem. Saí três vezes no galope e pensei: 'o que estou fazendo'?, mas é tudo sobre sangue, suor e lágrimas", disse Owen, em entrevista ao canal "Racing UK". "Estamos lidando com animais rápidos e perigosos, então você não deve lidar com isso de maneira leve. Mas se você tiver essa paixão e motivação, vale à pena. Espero que não seja a última. Posso ter ficado viciado", completou. Após a prova, Owen teceu elogios ao cavalo que guiou na prova. "Ele é um diamante", exaltou.