'É um prêmio de todo o time', diz Messi ao receber quarta Chuteira de Ouro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi recebeu nesta sexta-feira (24) a Chuteira de Ouro por suas atuações na última temporada da Europa. O atacante do Barcelona dedicou a recompensa aos companheiros de elenco. O prêmio é concedido ao maior artilheiro das ligas nacionais no futebol do Velho Continente. Os prêmios individuais vêm da mão do coletivo. Este é um prêmio de todos, porque sem eles não seria possível. É de todo o grupo", falou Messi na cerimônia de entrega da Chuteira de Ouro. Luis Suárez, companheiro de ataque de Messi, foi o responsável por entregar a Chuteira de Ouro ao amigo. "Leo me surpreende em campo. Sempre faz coisas diferentes e novas", exaltou o uruguaio. É a quarta Chuteira de Ouro de Messi, que já havia ficado com o prêmio em outras três temporadas: 2009/10, 2011/12 e 2012/13. Com isso, ele iguala Cristiano Ronaldo, que levou o título em 2007/08, 2010/11, 2013/14 e 2014/15. Agora, ambos são os maiores vencedores do prêmio na história. Messi fez 37 gols na última edição do Campeonato e, com isso, terminou a disputa da Chuteira de Ouro com 74 pontos.