Destaques da programação (de 25 de novembro a 1º de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*: - SÁBADO, 25 Record, 23h30. FÉRIAS FORÇADAS Título original: R.t.t Produção: EUA, 2009 Direção: Frédéric Berthe Elenco: Kad Merad, Mélanie Doutey, Manu Payet, Francis Renaud. Florence diz a Arthur que ela o está deixando para casar-se com outro homem. Arthur resolve então ir a Miami, onde acontecerá a cerimônia. No aeroporto, seu caminho cruza com o de Emilie, que esconde na bolsa uma tela de mestre que acabou de roubar. - DOMINGO, 26 Globo, 14h40. TERREMOTO: A FALHA DE SAN ANDREAS Título original: San Andreas Produção: EUA, 2015 Direção: Brad Peyton Elenco: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd. Um forte terremoto atinge a Califórnia e faz com que Ray, um bombeiro especializado em resgates com helicópteros, tenha que percorrer o estado ao lado da ex-esposa para resgatar a sua filha, Blake. - SEGUNDA, 27 Globo** - TERÇA, 28 SBT, 23h15. OS REIS DA RUA Título original: Street Kings Produção: EUA, 2008 Direção: David Ayer Elenco: Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans. Viúvo há 3 anos, o detetive Tom Ludlow, embora sempre protegido por seu superior, o intimidador capitão jack, se torna alvo da corregedoria da polícia de los angeles que o trata como suspeito da morte de seu ex-parceiro, misteriosamente morto à queima roupa. Convencido que se trata de uma armação, Tom se aproxima de uma perigosa descoberta. - QUARTA, 29 Band, 22h30. TODO MUNDO EM PÂNICO Titulo original: Scary Movie Produção: EUA, 2000 Direção: Keenen Ivory Wayans Elenco: Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans. Das mentes dos criadores do seriado da TV americana ‘In living color‘ surge o primeiro thriller-comédia, em que adolescentes apavorados fugindo de maníacos assassinos são o pretexto para uma série de piadas envolvendo todos os recentes filme de terror, da série ‘Pânico‘ até ‘O sexto sentido‘. - QUINTA, 30 Globo** - SEXTA, 1º SBT, 23h01. VOANDO ALTO Título original: View from the Top Produção: EUA, 2003 Direção: Bruno Barreto Elenco: Gwyneth Paltrow, Christina Applegate, Mark Ruffalo, Mike Myers. Donna Jensen (Gwyneth Paltrow) é uma garota pobre que desde criança tem um grande sonho: se tornar aeromoça e ter uma vida glamourosa, viajando pelos cinco continentes. Porém, logo ao entrar na Escola para Comissárias de Bordo ela percebe que a realidade será bem diferente do sonho que imaginava. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações. **A Globo ainda não havia liberado a programação de filmes até a publicação deste texto.