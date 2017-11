Disfarçados, Maroon 5 e Jimmy Fallon surpreendem fãs e tocam no metrô de Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns usuários do metrô de Nova York (EUA) tiveram uma surpresa. O show de uma banda na plataforma da estação da 50th Street transformou o dia daquelas pessoas em um momento único. Disfarçados com perucas, chapéus e roupas do estilo folk, os músicos do Maroon 5 e o apresentador do "The Tonight Show" (NBC), Jimmy Fallon, tocaram "Crazy Little Thing Called Love", do Queen. O timbre inconfundível do vocalista Adam Levine logo levantou suspeitas e reuniu alguns expectadores. No final da música, o apresentador anunciou que tocariam outra canção a seguir, mas que antes precisava fazer uma declaração. "Primeiro queria dizer 'Oi, meu nome é Jimmy Fallon e este é o Maroon 5'", disse ele. Os passageiros logo se alvoroçaram e se reuniram em volta da banda. Em seguida, eles cantaram "Sugar", já sem os disfarces.