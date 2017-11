Hamilton bate Vettel em treino mais importante da sexta-feira em Abu Dhabi

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Sebastian Vettel liderar a primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi, o campeão antecipado da temporada, Lewis Hamilton, foi o mais rápido no treino decisivo ao entardecer no circuito de Yas Marina. Mas a diferença entre os dois seguiu pequena: menos de dois décimos. Também a exemplo da primeira sessão, as três primeiras colocações foram ocupadas por pilotos de equipes diferentes, mas desta vez Daniel Ricciardo foi mais veloz que o companheiro de Red Bull, Max Verstappen, que fechou em sexto. Com Raikkonen e Bottas na quarta e quinta colocações, o top 10 foi completado pelas duas Force India, com Esteban Ocon na frente de Sergio Perez. Nico Hulkenberg, com a Renault, se colocou em nono, e Fernando Alonso, da McLaren, fechou os 10 primeiros. Depois de ficar em nono no treino da tarde em Abu Dhabi, Felipe Massa demonstrou ter problemas de aderência com a Williams e fechou em 11º lugar. O segundo treino é o mais importante do final de semana, pois é realizado no mesmo horário da classificação e da corrida e é a única oportunidade de pilotos e equipe entenderem como a queda da temperatura da pista ao longo da sessão afeta o rendimento dos pneus. A borracha da Pirelli, inclusive, foi o centro das conversas entre pilotos e engenheiros, com alguns, como Verstappen, reclamando que não conseguiam forçar o carro por toda a volta nas simulações de classificação. “O pneu acaba na curva 10”, reclamou o holandês. Os pilotos terão ainda mais uma hora de treinos livres, a partir das 8h da manhã de sábado (25) pelo horário de Brasília, para acertarem seus carros antes da classificação, que começa às 11h.