Mais de 330 quilos de maconha são apreendidos em Foz

Veículo passou por esta região em alta velocidade levantando suspeitas (foto: PMPR/divulgação)

Mais de 330 quilos de maconha e um veículo Mondeo foram apreendidos por policiais militares da 5º Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPAmb/FV) – Força Verde na quarta-feira (22/11), por volta das 22h, na estrada beira Parque Nacional do Iguaçu (estrada velha), em Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná.

O veículo passou por esta região em alta velocidade levantando suspeitas e os policiais, que patrulhavam no local, tentaram abordagem, mas o motorista não obedeceu, iniciando-se um acompanhamento ao carro. Em seguida o motorista teria perdido o controle, saído da pista e caído em um buraco. “Os suspeitos abandonaram o carro e se embrenharam na mata densa”, conta o major Manoel Jorge dos Santos Neto, Subcomandandante do BPAmb/FV.

Os policiais militares fizeram uma busca na mata e não encontraram ninguém, mas no veículo havia diversos tabletes de maconha que, depois de pesados, resultaram em 334 kg da droga. O material apreendido e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu.