Nova banda de Joe Jonas diz que fará turnê pelo Brasil

(foto: Reprodução)

BEATRIZ FIALHO E JULIA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com músicas chicletes, dançantes e de personalidade, a banda DNCE foi fundada por Joe Jonas, ex-Jonas Brothers, e Jack Lawless, ex-baterista dos irmãos, ao lado da guitarrista Jin Joo Lee e do baixista Cole Whittle. Com dois anos de história, o grupo já coleciona hits como "Kissing Strangers" e "Toothbrush". Seu primeiro single, "Cake by The Ocean", foi divulgado em setembro de 2015 e ficou em nono lugar na Billboard Hot 100, trazendo sucesso quase instantâneo para o quarteto.

"Isto é algo com que sonhamos desde que éramos crianças e é algo que muitas pessoas não conseguiram fazer. Sabemos o quão sortudos somos e o quanto nos amamos, somos melhores amigos de verdade", diz Whittle, em entrevista à reportagem.

De passagem pelo Brasil, a banda se apresentou antes do show do cantor Bruno Mars em São Paulo e no Rio de Janeiro. O baixista afirmou que o show na capital paulista foi um dos melhores de sua vida. "A energia e a paixão que você pode sentir no ar vindo dos fãs brasileiros é tão intensa. Não acho que estivéssemos realmente prontos para sermos tão bem acolhidos."

A inspiração para suas canções vem de suas experiências de vida e brincadeiras internas da banda. "Cake By the Ocean", por exemplo, foi feita a partir de uma confusão que os primeiros produtores da banda, suíços, faziam com a bebida Sex on the Beach.

"Escrevemos essa música em 20 minutos. É uma canção que pode significar algo engraçado, sensual, ou apenas que queremos assar um bolo. Se tornou uma daquelas músicas que possuem significados soltos", disse Jonas.

Eles afirmam que não esperavam pelo sucesso, pois começaram a fazer música por amor, sem pressionarem-se para serem bem-sucedidos. "Apenas estávamos fazendo o que parecia certo e nos tornava felizes. Acredito que se você faz algo que te deixa feliz e que você ama verdadeiramente, as pessoas verão isso como uma arte verdadeira", diz Joe.

"Podemos viajar ao redor do mundo com nossos amigos, fazer barulho, encontrar novas pessoas e fazer novos amigos. Ver os cidadãos mais lindos, mais intensos e incríveis do mundo, e mergulhar em novas culturas. Isso nos inspira", acrescenta Whittle.

Atualmente, a banda trabalha em seu próximo álbum, cujas canções devem ser divulgadas a partir de dezembro. "Faz algum tempo que não lançamos novas músicas e adoraríamos divulgar novos trabalhos", diz Jonas, que prometeu ainda uma turnê da DNCE, com passagem pelo Brasil, para o próximo ano. "Queremos voltar o quanto antes."