Garotinho diz ter sido vítima de agressão em cadeia no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho está prestando depoimento neste momento na 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), na zona norte da capital fluminense. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime de agressão. As informações são da Agência Brasil. Segundo a polícia, Garotinho será encaminhado para exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal. “A polícia vai requisitar as imagens do presídio para análise. As investigações seguem para apurar os fatos”, diz a corporação em nota. Garotinho foi preso na quarta-feira (22) junto com a mulher, Rosinha, acusado da prática dos crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. Eles estão presos na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e aguarda resposta.