(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A sexta-feira (24) tem dia ensolarado na maior parte do Paraná. Em Curitiba, o tempo é bom, de a temperatura está na casa dos 27ºC no começo da tarde.

Porém esse cenário deve durar até sábado (25). No domingo, uma nova frente avança e provoca pancadas de chuva com trovoadas na Capital e boa parte do Estado. As temperaturas devem cair um pouco no começo da próxima semana.