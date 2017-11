Lotomania também está acumulada, e pode pagar R$ 3,4 milhões nesta sexta

A Lotomania está acumulada e pode pagar o prêmio de R$ 3,4 milhões para quem acertar os 20 números do concurso 1.817 da modalidade. O sorteio será realizado, nesta sexta-feira (24), às 20h (horário de Brasília), no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP).



Para jogar na Lotomania, basta escolher 50 entre os 100 números disponíveis no volante. Ganha quem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Se não quiser escolher todos os números, o apostador pode marcar alguns e deixar que o sistema complete o jogo.