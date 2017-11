Curitiba sobe 11 posições no ranking de cidades empreendedoras

(foto: Michel Willian/SMCS (arquivo))

Curitiba subiu 11 posições no ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) elaborado pela consultoria Endeavor e passou a ocupar a quarta posição entre as cidades que reúnem as melhores condições para abertura de empresas e expansão de negócios do Brasil, mostra reportagem publicada nesta sexta-feira (24/11) pelo jornal Valor Econômico.

O desempenho da capital paranaense é apontado como “surpresa” no ranking deste ano. “Há um movimento no Estado do Paraná para promover os negócios. Os resultados são notados em cidades como Curitiba, Maringá e Londrina”, disse ao jornal Marco Mazzoneto, coordenador da Endeavor Paraná.

De acordo com o jornal, o resultado da capital mostra “que os esforços para melhorar o ambiente empresarial têm surtido efeito”. Ouvido na reportagem, Vitor Torres, sócio da Contalizei (plataforma de contabilidade on-line) destacou o trabalho da prefeitura e de instituições como o Sebrae e da própria Endeavor para fomentar negócios no município.

O Valor aponta que empresas ligadas à economia digital ampliaram o repertório curitibano, tradicionalmente ocupado pelas indústrias. Entre as vantagens de Curitiba estão o custo de vida (30% menor que o de São Paulo), mão de obra especializada, maior qualidade de vida e investimentos públicos para facilitar a abertura de empresas, segundo Torres.

O ranking é liderado por São Paulo, seguido de Florianópolis e Vitória. Maringá (8º) e Londrina (13º) são as outras cidades paranaenses no ranking, do qual fazem parte 32 municípios.

O levantamento

Conforme relatado pelo Valor, a Endeavor analisa o ecossistema brasileiro para empreendedorismo desde 2014, quando começou a divulgar o ICE. Além de elaborar o ranking, a consultoria faz análises regionais.

Na edição desta sexta, o jornal antecipou os resultados do índice deste ano, que serão oficialmente lançados no dia 27/11 durante evento anual da Frente Nacional de Prefeitos no Recife (PE)

Desburocratizar

O diretor de pesquisa da Endeavor, Pedro Lipkin, disse ao jornal que um dos desafios para melhorar o ambiente de negócios no Brasil é reduzir a burocracia. “Além de mais ágeis na abertura de empresas, as cidades melhor colocadas no ambiente regulatório promovem mudanças em quesitos como custos dos impostos e complexidade tributária”, afirmou Lipkin.

Ações da gestão

A Prefeitura de Curitiba vem investindo em vários dos quesitos que melhoram o ambiente de negócios e promovem o desenvolvimento do empreendedorismo destacados na reportagem.

O projeto Vale do Pinhão, por exemplo, foi criado no início do ano para estimular a instalação de empresas inovadoras e de tecnologia, sendo uma das prioridades da gestão Greca.

Nesta quinta-feira (23/11), a prefeitura enviou à Câmara Municipal o projeto da Lei da Inovação, a fim de criar a regulamentação adequada para fomentar esta área na cidade.

Uma conquista marcante foi a escolha de Curitiba para ser a primeira cidade brasileira a sediar, em 2018, o Smart City Expo, considerado o maior evento de cidades inteligentes do mundo. A edição de 2017 teve o Vale do Pinhão como um dos destaques.

Na redução da burocracia, Curitiba tirou o atraso e entrou no sistema Empresa Fácil – era uma das poucas capitais que não faziam parte deste sistema que agiliza a emissão de alvarás. Além disso, a renovação dos alvarás agora pode ser feito on-line, diminuindo a burocracia para os empresários.

Top 5

Cidades com melhores condições para abrir e desenvolver negócios

São Paulo

8,49

Florianópólis

8,18

Vitória

7,31

Curitiba

7,12

Joinville

7,01

Fonte: Endeavor/Valor Econômico.