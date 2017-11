Paraná Clube explica negociação com técnico e oito jogadores

Rodrigo Pastana: executivo de futebol confirmou a saída de Brock (foto: Geraldo Bubniak)

O executivo de futebol do Paraná Clube, Rodrigo Pastanta, falou sobre a montagem do elenco para 2018, para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O desafio, no momento, é renovar com os principais jogadores do elenco e manter o técnico Matheus Costa. Uma saída está praticamente confirmada. O volante Gabriel Dias, que pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao time paranaense, acertou com o Internacional. Pastana explicou a situação das demais negociações em andamento.

ALEMÃO, centroavante, contrato com o Paraná até 2018

“Teve sondagem do Japão e de um time do Paulistão, mas também não temos interesse nenhum em fazê-lo”.

BROCK, zagueiro, contrato até dezembro com o Paraná

“O Brock já não é segredo nenhum. Foi feita uma proposta, não houve acerto e e ele teve uma prospota muito vantajosa para ele”. O jogador acertou com o Goiás.

CRISTOVAM, lateral-direito, contrato até dezembro 2018 com o Paraná

“Teve uma proposta da Coreia, mas não vantajosa para ninguém. Ele tem noção da prospecção que a Série A dá para ele e vai ficar”.

LEANDRO VILELA, volante, contrato com o Paraná até 2019

“Tem contrato até 2019 e certeza que não sai. Só se for uma proposta irrecusável “

MAIDANA, zagueiro, emprestado pelo São Paulo

“Situação complicada. O São Paulo tem o desejo de usá-lo de alguma forma talvez como moeda de troca. No esportivo, tenho minhas dúvidas, por que já falaram que não vão contratar zagueiro. Mas o Maidana tem contrato até setembro no São Paulo. Devem fazer negócio ou emprestar o atleta. Temos desejo que fique e fizemos uma proposta. Vamos aguardar”.

RENATINHO, meia, emprestado pelo Mirassol

“Estamos negociando. É uma parada dura, porque tem vários concorrentes. Ele disse que quer disputar uma Série A pelo Paraná, mas é bem difícil”

RICHARD, goleiro, emprestado pelo Água Santa

“Semana que vem deve ser resolvido. O presidente do Água Santa está viajando, mas deve ficar porque é a vontade dele e do Paraná. Contamos com a compreensão do Água Santa, que foi um pareceiro o ano todo”.

ROBSON, atacante, contrato até dezembro com o Paraná

“Temos conversado, mas o empresário vai esperar, porque existe uma proposta da Coreia. Acho difícil que fique”.

MATHEUS COSTA, técnico, recebeu proposta de um clube japonês

“Com toda a comissão técnica, vamos conversar depois dos trabalhos encerrados”