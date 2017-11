Fralda e panela de pressão geram fila de duas horas na Black Friday

NATÁLIA PORTINARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nada de televisão de 40 polegadas ou videogame -no centro de São Paulo, a Black Friday faz sucesso com a queima de estoque em itens baratos. No horário do almoço, dezenas de pessoas faziam fila para comprar produtos de beleza, pacotes de fralda (24 por R$10) e panela de pressão (R$ 19,99 para 4,5 litros) nas Lojas Americanas. A espera durava até duas horas. As colegas Tais Duarte, 38, e Silvana da Silva, 29, aproveitaram o intervalo de almoço para comprar nesta sexta (24). "Estou olhando os preços. Não vou comprar nada no Natal, então é melhor já aproveitar. A virada do ano sempre é cheia de impostos", diz Tais. Poucos na fila compravam outros itens. Um deles era Nelson Fernandes Pereira, 63, que queria garimpar o DVD de "Paraísos Artificiais", filme de José Padilha de 2012. "Não faço muitas compras, mas esse DVD está pela metade do preço. Comprei joguinhos para o meu filho também. Como sou aposentado, tenho tempo para esperar", diz. Nas Casas Bahia, o movimento também foi acima do normal. Os clientes buscavam celulares, panelas e itens mais baratos. Móveis, eletrodomésticos e roupas vendiam menos pelo centro. Vitoria Souza, 16, atendente de telemarketing e estudante, economizou e esperou a Black Friday para comprar um celular novo da Samsung. "O desconto foi de R$ 300, então acho que valeu a pena." Segundo uma pesquisa da Reclame Aqui, a maioria dos consumidores planeja comprar depois das 18h na sexta-feira, e a maior parte quer gastar mais de R$ 800.