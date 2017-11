Talento Jovem leva música ao Parque Barigui no sábado

(foto: SMCS)

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove neste sábado (25/11), a partir das 13h, a última edição do Festival Talento Jovem 2017, no Parque Barigui. O evento contará com a participação de jovens alunos da rede pública de ensino, que realizarão apresentações de dança, canto e bandas, além de exposição de desenhos e fotos.

Além dos jovens talentos, haverá apresentações dos artistas DARE; Perna Leiga; Santa Rima; Stefan e da dupla sertaneja Eduardo Fraga e Willian Moraes.

O Talento Jovem contará também com aulões de ritmos, demonstração de grafitti, atividades em minipista de skate, desafio de cesta de basquete, workshop de futebol americano e barracas com exposição dos projetos da Smelj.

Festival

Criado em 2017, o Festival Talento Jovem busca promover a cultura da paz e não violência por meio da integração dos jovens, fortalecimento do protagonismo juvenil e descoberta de novos talentos artísticos.

O primeiro Festival aconteceu em maio, nas Ruínas de São Francisco. Desde então foram realizadas ações em todas as regionais administrativas da Prefeitura, além de uma edição inclusiva destinada a pessoa com deficiência. Ao longo do ano as ações contabilizaram mais de 12 mil participações.

Serviço

Festival Talento Jovem – Edição Final 2017

Data: 25/11

Horário: 10h

Local: Parque Barigui (Centro de Eventos – Antigo Parque Alvorada) - BR-277, S/N.