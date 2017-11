Pinhais abre a Casa do Papai Noel no Bosque Municipal

(foto: Divulgação/PMP)

A Casa do Papai Noel do Bosque Municipal de Pinhais foi oficialmente aberta na noite de quinta-feira (23) e segue até o dia 21 de dezembro. O horário de funcionamento e visitação é de quarta a sexta-feira das 18 às 22h; sábado e domingo das 17 às 22h.

A Campanha Viva o Natal de Pinhais já está pelas ruas do município com as tradicionais iluminações natalinas e também com a Campanha de Doação de Brinquedos.

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), a Campanha de Doação de Brinquedos segue até o dia 15 de dezembro. A proposta é arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado que posteriormente serão entregues às famílias assistidas pelos programas da Semas. Os pontos para doação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Pinhais.

Cantata Natalina



A Cantata Natalina reúne os alunos do Projeto Coral Música Viva e a apresentação será realizada no Bosque Municipal de Pinhais, no dia 9 de dezembro, às 19h. Composto por cerca de mil vozes, o grupo encanta e emociona o público que o acompanha.



Serviço



O Bosque Municipal de Pinhais está localizado na Rua 24 de maio, esquina com a Avenida Nossa Senhora da Boa Esperança.