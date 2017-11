Katy Perry confirma show em Curitiba em 2018

(foto: Divulgação)

Após agitar os curitibanos em 2015, a cantora americana Katy Perry confirmou nesta sexta-feira (24) que voltará ao Brasil em 2018 com três shows da turnê Witness Tour.

Curitiba será a primeira cidade do país a receber o show da cantora, que deve acontecer no dia 15 de março na Pedreira Paulo Leminski. Os outros dois shows acontecem em São Paulo, no dia 17, e no Rio de Janeiro, no dia 18.

Os preços dos ingressos deve ser divulgados em breve.

Confira o vídeo de divulgação da turnê: