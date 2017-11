Macri diz que sumiço de submarino exigirá investigação séria e profunda

CAROLINA VILA-NOVA, ENVIADA ESPECIAL MAR DEL PLATA, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou nesta sexta-feira (24) que o desaparecimento do submarino ARA San Juan vai exigir uma investigação séria e profunda antes que se encontrem os responsáveis. "Não temos de nos aventurar em apontar os culpados. Isso vai exigir uma investigação séria, profunda, que encontre certezas de por quê aconteceu o que estamos presenciando", afirmou Macri na sede da Marinha, em Buenos Aires. Segundo Macri, é preciso entender "como um submarino que estava em perfeitas condições aparentemente sofreu essa explosão" -principal hipótese sobre o desaparecimento do San Juan há nove dias. Macri fez um breve pronunciamento após se reunir com o ministro da Defesa e o Estado-Maior Conjunto. O deslocamento do presidente até a Marinha foi interpretado como um sinal de respaldo do mandatário diante das críticas que a força tem sofrido pela maneira como tem lidado com a crise do submarino. O jornal "Clarín" chegou a dizer na edição desta sexta que o comando da Marinha seria substituído. Macri reafirmou que as buscas pelo submarino continuam, "com o apoio da comunidade internacional". "Contamos com todos os avanços tecnológicos possíveis. Isso vai fazer com que encontremos o submarino nos próximos dias, certamente." Aos familiares dos tripulantes, deixou uma mensagem: "A dor é muito grande, mas vamos até o fim juntos".