Oswaldo sai em defesa de Robinho e escala o atacante

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O assunto sobre a condenação de Robinho a nove anos de prisão pelo tribunal italiano ainda repercute na Cidade do Galo. Apesar do silêncio do atacante, o técnico Oswaldo de Oliveira concedeu entrevista nesta sexta-feira (24) e saiu em defesa de seu jogador.

"O Robinho é um cara que eu conheço há muito tempo. É um cara extremamente alegre, extrovertido e que amadureceu muito durante a vida profissional dele. Os anos de Europa deram muito lastro a ele. E, hoje, eu posso lhe garantir que ele é um cara de família, pai e muito responsável. Isso é o que eu posso te dizer", comentou o comandante. Assim como aconteceu na última quinta-feira (23), quando a notícia foi divulgada pelos veículos italianos, Robinho também treinou normalmente nesta sexta-feira.

Para Oswaldo, o assunto externo não irá atrapalhar seu jogador de começar como titular na partida decisiva deste domingo, contra o Corinthians. "A torcida pode ficar tranquila, não vai atrapalhar. Eu conversei com o Robinho, sim, agora de manhã. Até porque eu viria aqui e sabia que teria que responder a essa pergunta. Se bem que a minha resposta já estava pronta desde ontem [quinta]. Imaginei isso e passei a pensar na situação. Não vai ter interferência nenhuma. Isso é fato vencido. Não vai ter interferência nenhuma na performance dele no domingo. Muito pelo contrário", concluiu o treinador.

A única dúvida no time mineiro para visitar o Corinthians é na lateral esquerda. Fábio Santos deixou o treino mais cedo por causa de uma torção no tornozelo direito e virou dúvida para a partida. O restante da equipe está confirmada e a provável escalação é: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fabio Santos (Mansur); Yago, Elias; Otero, Robinho, Valdivia; Fred.