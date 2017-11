Atlético pega o 'lanterna do desempenho' no Brasileirão

O técnico Fabiano Soares, do Atlético: duelo contra o pior finalizador e passador do campeonato (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense vai enfrentar neste domingo (dia 26) às 17 horas, em Florianópolis, o Avaí, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O time catarinense, que ainda luta contra o rebaixamento, está cinco pontos acima do lanterna, o Atlético-GO. No entanto, em desempenho o Avaí é o pior da competição em fundamentos básicos do futebol.

A equipe catarinense é a que menos finaliza na competição, com média de 10,7 por jogo. O Atlético-PR é o 13º nesse quesito, com 12,3 por partida.

O Avaí também é o pior em finalizações certas, com apenas 2,8 por partida. O Atlético é o 10º nessa lista, com 4,4.

Outro fundamento com a lanterna para o Avaí é a precisão nos passes e lançamentos, que fica em 75,9%. O Atléco é o sétimo nesse ranking, com 82,7%.

O time catarinense também é o que mais permite finalizações dos adversários, com média de 17 por jogo.

Para domingo, o Avaí pode ficar sem o principal destaque da equipe na competição: Júnior Dutra (nove gols e duas assistências em 29 jogos). O jogador, que tem proposta do Corinthians para 2018, é dúvida devido a dores musculares na coxa. O meia-atacante Rômulo é outro que pode ficar de fora.

Já o Atlético não terá Nikão, lesionado. Jonathan e Paulo André seguem como dúvidas. Clique aqui para saber mais sobre a provável escalação da equipe.

AVAÍ x ATLÉTICO

Avaí: Kozlinski; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro, Maurinho, Marquinhos e Romulo (Alisson); Luanzinho (Junior Dutra). Técnico: Claudinei Oliveira

Atlético: Weverton; Zé Ivaldo (Jonathan), Wanderson (Paulo André), Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González, Lucas Fernandes (Sidcley), Guilherme e Douglas Coutinho (Gedoz ou Nikão); Ribamar (Ederson ou Douglas Coutinho). Técnico: Fabiano Soares

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Resscada, em Florianópolis (SC), domingo às 17 horas