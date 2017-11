Praça Zumbi de Palmares terá programação especial no sábado

Os núcleos da Fundação Cultural das dez Regionais de Curitiba se reúnem neste sábado (25/11) com diversas atrações culturais para celebrar o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro, data da morte do Zumbi dos Palmares.

A extensa programação, que terá apresentação musical, de escola de samba e de grupos de capoeira se inicia a partir das 14h30, na Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho.

De acordo com o chefe do Núcleo da FCC do Pinheirinho, Jackson Oliveira, a programação, além de valorizar a cultura afro, é um convite para a população conhecer o local que abriga o Memorial Africano, que é formado por duas colunas que simbolizam a cultura e a educação e os 54 totens que representam todos os países do continente africano. Em cada totem está a bandeira de um país, sua localização dentro do continente e placas que marcam as visitas de autoridades.

A apresentação do evento ficará a cargo do representante da comunidade nigeriana, Olanrewaju Charles Ayokanmi Akinmulero. No local terá ainda brinquedos e jogos gigantes da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. O evento é gratuito e vai até as 19h30.

Veja a programação completa:

14h30 – Projeto Cultural Álbum Mix Tap Champions (Hip Hop)

14h50 – Teatro e Ação Asa-Omoluabi| Comunidade Nigeriana do Estado do Paraná (CONIPA)

15h- Escola de Samba Imperatriz da Liberdade | Regional Bairro Novo

15h25 – Dança Maculelê| Alunos da Escola Municipal Dario Velozzo – Regional CIC

15h50 – Capoeira com Grupo do Esquiva e Guerreiros dos Palmares (Mestre Pop) - Regional Tatuquara

16h15 – Cantora Baiana Zene Queiróz e Rapper LzÓ - Regional Portão

16h45 – Capoeira com Grupo Abadá - Regional Cajuru

17h10- Aula de Dança e Ginástica com Carlos Malaquias - Regional Matriz

17h35 – Rasta Sound System - Regional Boqueirão

18h – Cantor Jean Gabriel - Regional Santa Felicidade

18h25 – Cantor Lipe Oliveira - Regional Pinheirinho

18h50 – Marcelo Bakana convida Half Roots - Regional Boa Vista