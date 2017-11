Fortuna de dono da Amazon chega a US$ 100 bilhões, diz agência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fortuna de Jeff Bezos, presidente-executivo da Amazon, atingiu pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões, segundo levantamento da agência Bloomberg. A marca é resultado da alta das ações da empresa de varejo on-line, com os investidores otimistas com o desempenho dela nas vendas de Black Friday.

Os papéis da Amazon subiam 2,58% até o momento da publicação desta reportagem. Bezos, no entanto, não é a primeira pessoa a atingir a marca de US$ 100 bilhões. Bill Gates, dono da segunda maior fortuna do mundo hoje, com US$ 88,9 bilhões, atingiu o patamar histórico em julho de 1999 -em valores atualizados pela inflação americana, o valor representa hoje US$ 148 bilhões.

Desde 2001, no entanto, o fundador da Microsoft tem dirigido parte de sua fortuna para a filantropia. Ele e sua mulher, Melinda, já doaram cerca de US$ 35 bilhões em ações e dinheiro de 1994 para cá. A liderança de Bezos entre as maiores fortunas globais é fruto da disparada das ações da Amazon, que subiram 57% neste ano.

O patrimônio de Bezos está principalmente em ações de sua companhia -ele mantém 17% do total. Com o aumento, a sua fortuna ganhou US$ 35 bilhões neste ano. Diferentemente de Gates, só agora o empresário tem feito declarações sobre filantropia. Em junho, Bezos usou o Twitter para demonstrar que também pretende atuar mais nessa frente. Ele pediu ideias a seus mais de 220 mil seguidores sobre como ele poderia fazer doações com impactos no curto prazo.