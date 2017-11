O trio Sexofone (foto: Divulgação)

Com 20 anos de estrada, o trio curitibano Sexofone se une em formação original para tocar neste final de semana, no Empório São Francisco. Final de semana com tempo bom em Curitiba é motivo de sobra para curtir boa música no melhor bar de rock de Curitiba. O trio, em sua formação original conta com Angelo Neto na guitarra, Carlos Almeida na bateria e Fabio Ciba no baixo, retorna ao palco mais rock and roll da cidade. No repertório muitas composições próprias da banda, sem deixar de lado os clássicos já conhecidos do público que agita a noite toda até o amanhecer. Você não vai ficar fora dessa, vai?

Serviço

Local: Empório São Francisco

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcante, 1138 - São Francisco

Data: Sábado 25 de novembro

Abertura da casa: 21h

Ingressos: Feminino FREE até 23h – depois R$10,00 / Masculino: R$15,00

23h30: Sexofone

01h30: Syd Vinicius

Contato: (41) 3222 0301 (Informações e Reservas)

Cartões: Visa/Master/Elo/Dinners

*Proibida entrada de menores de 18 anos

*Indispensável apresentação de documento com foto