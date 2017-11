Fogo destrói barracão de reciclagem no bairro Boqueirão, em Curitiba

Bombeiros combatem o fogo no barracão no Boqueirão (foto: Rede News 24 Horas)

Um incêndio destruiu barracão de reciclagem no bairro Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (24). A coluna de fumaça escura podia ser vista do Centro de Curitiba e até de cidades da Região Metropolitana, como Pinhais e Fazenda Rio Grande. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio.

O fogo começou à tarde, dentro de um barracão localizado na rua das Carmelitas, esquina com a Waldemar Loureiro de Campos. Ainda não há informações sobre feridos.

