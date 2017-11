Após sofrer nova lesão, Derrick Rose vai repensar carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma carreira promissora que pode ser abreviada por lesões em série. Esse é o dilema vivido pelo armador Derrick Rose, companheiro de LeBron James no Cleveland Cavaliers. De acordo com a ESPN norte-americana, o jogador de 29 anos vai repensar seu futuro na NBA após se machucar mais uma vez.

No dia 20 de outubro, Rose sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, após chocar-se com Greg Monroe na partida contra o Milwaukee Bucks, e ainda não tem prazo para retornar aos treinos regularmente. Ele já perdeu 11 dos 18 jogos dos Cavaliers nesta temporada regular da liga norte-americana de basquete.

"Ele está cansado de se machucar, e isso o está afetando mentalmente", disse uma fonte não identificada pela ESPN. Primeira escolha no Draft (recrutamento de novatos) de 2008, Rose brilhou em sua primeira temporada na NBA, pelo Chicago Bulls. Em 2011, com 22 anos, se tornou o mais jovem a ser eleito o Jogador Mais Valioso (MVP, sigla em inglês) da temporada. A partir de então, as lesões começaram a ficar cada vez mais recorrentes, a ponto de ele nem sequer jogar a temporada 2012-13, devido ao rompimento do ligado cruzado anterior do joelho esquerdo.