Corrida de rua bloqueia trânsito de Curitiba na manhã deste domingo

A realização do Circuito Paranaense de Corrida de Rua, no domingo (26), terá impactos para o trânsito no período das 7h às 8h30. Para a realização de dois percursos – de 5 e 10 quilômetros - a prova esportiva vai bloquear o trânsito no Centro, Centro Cívico, Ahu e São Lourenço.

Com largada e chegada marcadas para a Praça Nossa Senhora de Salete, os trajetos da corrida incluem as ruas Cândido de Abreu, Inácio Lustosa, Mateus Leme, Albano Reis, José Kormann, Newton França Bittencourt, Cecília Meireles, Dr. Nelson de Souza Pinto, Guaratuba, Marechal Hermes.

As orientações aos motoristas serão prestadas por agentes e monitores de trânsito, que acompanharão o evento e estarão presentes nos pontos de bloqueio.