Polícia Militar lança edital para processo seletivo do Colégio da PM

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa, lançou nesta sexta-feira (24) o edital do processo classificação para ingresso de alunos no 2º Colégio da Polícia Militar, em Londrina (Norte). O decreto que formalizou a criação da unidade e a autorização para o edital do processo seletivo foram assinados pelo governador Beto Richa, também nesta sexta-feira.

São 120 vagas, sendo 60 para o 6º ano do ensino fundamental (turno tarde) e 60 para o 1º ano do ensino médio (turno manhã).

As inscrições devem ser feitas de 29 de novembro a 21 de dezembro de 2017 pelo site cpmlondrina.processoclassificatorio.com.br. Todos os documentos exigidos precisam estar digitalizados no formato PDF ou JPEG. A taxa de inscrição é R$ 90,00.

DOCUMENTOS

Para a inscrição, a documentação necessária é uma foto 3x4 colorida; carteira de identidade; declaração de matrícula (para inscrição no 6º ano é preciso estar cursando o 5º ano/2017 e para inscrição no 1º ano é preciso estar cursando o 9º ano/2017).

Para as vagas preferenciais (destinada a filhos de militares estaduais) é preciso a identidade funcional do militar (policial e bombeiro da PM). Outros requisitos estão no edital que deve ser consultado pelos interessados.

HISTÓRICO

De acordo com o Diretor da DEP, Coronel Mauro Celso Monteiro, este é um momento histórico. “É muito importante para a Polícia Militar do Paraná poder levar ao interior do Estado essa oportunidade à população e aos filhos dos militares estaduais da região. Eles terão acesso à educação de excelência, como tem ocorrido no Colégio da Polícia Militar da capital, há 58 anos”, disse ele. “Poderemos transferir valores e tradições da corporação, por meio de um colégio que prima pela disciplina, pela organização”.

Das 120 vagas, 30 do ensino fundamental e 30 do ensino médio são destinadas a filhos de militares estaduais da ativa e da reserva. Para a população em geral (próxima do colégio) serão 30 vagas para cada série prevista.

A previsão para a aplicação das provas é dia 21 de janeiro de 2018 para ambas as séries previstas, sendo para o 1º ano do Ensino Médio pela manhã e para o 6º ano do Ensino Fundamental à tarde, conforme edital.

Outras informações estão no edital do concurso que pode ser acessado em cpmlondrina.processoclassificatorio.com.br ou no site do 2º Colégio da PM - Londrina (http://www.cpmlondrina.com.br) que estará disponível a partir da segunda-feira (27/11).

HISTÓRIA DO CPM

Criado em 1959, o Colégio Militar de Curitiba teve seu primeiro ano letivo em 1960 e passou a funcionar a funcionar como escola de 1º e 2º graus em 1977. Em 1981 passou a denominar-se “Cel PM Felippe de Sousa Miranda", em homenagem ao seu primeiro comandante.

O objetivo inicial do colégio era criar a oportunidade do jovem cidadão de conhecer a filosofia militar. Com isto, o CPM passou a desempenhar um papel importante na corporação e se tornou reconhecido em todo o país pelo ótimo desempenho de seus alunos em provas como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e a Universidade Federal do Paraná, entre outros. Atualmente o colégio conta com mais de 1,4 mil alunos no seu quadro de ensino.